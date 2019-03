Retomará Bres obra de presa rompepicos

Luego que se ha confirmado ante la Comisión Nacional de Agua la inexistencia de un proyecto para la construcción de la presa rompepicos para esta ciudad, el presidente municipal Claudio Bres precisó que será durante su administración cuando se realicen las gestiones necesarias a esta obra con el propósito de retomar este tema.“Es un tema que ya se ha tratado desde hace mucho tiempo, ustedes el día de hoy podrán observar documentos que desde el 2017, no es la nueva administración del presidente López Obrador o la Comisión Nacional del Agua, sino, data del 2017 que en ese momento decía que no hay un proyecto ni hay un anteproyecto en Conagua” argumentó.La razón por la que esta situación no se había dado a conocer, fue porque los peopietarios de los terrenos cercanos al área intencionada para construir esta obra, no podían hablar al respecto por considerar que en ese momento no era correcto informarlo por encontrarse dentro de un litigio en la lucha por obtener el precio del valor real de sus propiedades y no lo que se les ofrecía en ese entonces, dijo el edil.“Hay que empezar de cero o de donde tengamos que empezar para ver este asunto que a todos nos queda bien claro que es importante para el municipio de Piedras Negras, se tiene que retomar, es algo que debe ser importante en la agenda de cualquier autoridad, platicaré con el señor gobernador y Conagua para saber dónde está o dónde nunca estuvo y dónde tiene que iniciarse el anteproyecto antes del proyecto” finalizó.