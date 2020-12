Retomará Freddy Ortega Relatos Macabrones en 2021

Escuchar Nota

“¿Cómo resumo el 2020? Diciéndote que fue un año de gran aprendizaje, también de muchas enseñanzas, de reflexión, porque es real”, señaló Freddy.



“Yo aprendí a no postergar cosas ni a personas con esta dinámica de ‘sí, nos vemos la próxima semana’ y no lo hacemos. Aquí lo más importante es ver cuál es el aprendizaje porque puede ser diferente para cada uno”.

Si algo ha aprendidoeste año es a no postergar las cosas y vivir al día.El actor y comediante, quien retomará en el 2021 la seriejunto a su hermano, que estrenaron este 2020 en Televisa, comentó que ya no quiere dejar para mañana lo que puede hacer hoy.Para el año que está por iniciar, indicó, quiere grabar la segunda temporada de, que se transmitía después del noticiero deDijo, además, que se van a repetir algunos capítulos, pero adelantó que habrá otros nuevos.“Veremos en base a ello qué decide, si hacer más capítulos de Relatos... o hacemos un nuevo proyecto, lo que sí te puedo decir es que están increíblemente contentos con el resultado del programa, mientras la cabeza nos dé (creatividad), mi hermano Germán y yo lo seguiremos haciendo”.Además de vivir el hoy, Freddy está decidido a ser más agradecido con las cosas que sí tiene.Buscará ser una persona más positiva y no quejarse tanto.“Hay que agradecer y agradecer, quitarnos sentimientos negativos y jalar las cosas buenas”.Los hermanos Ortega regresaron en octubre al teatro con la comedia, pero ante las restricciones por el semáforo rojo por el coronavirus en la, tuvieron que salir de cartelera.