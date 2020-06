Retorna sin precaución e impacta a vehículo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El no respetar un semáforo en rojo provocó un fuerte accidente que dejó como saldo cuantiosos daños materiales, esto sobre el bulevar Antonio Cárdenas, lugar a donde se movilizaron los cuerpos de rescate.



Fue a la 1:30 horas de ayer cuando se hizo el reporte al Sistema de Emergencias 911, ya que un automóvil Dodge con placas FKS 9941 se pasó un semáforo en rojo, esto al intentar retornar a la altura de la colonia Teresitas.



En ese momento el vehículo le quitó derecho de paso a un Chevrolet Sonic que circulaba con dirección de norte a sur sobre la misma vialidad, lo que provocó la colisión entre ambas unidades.



Ambos vehículos sufrieron considerables daños y al no lograr llegar a un acuerdo los elementos de Tránsito procedieron con la consignación, trasladándolos hasta un corralón, mientras que los propietarios llegan a una solución mediante el Ministerio Público.



El conductor no requirió traslado a un hospital, pues sufrió golpes en el rostro de menor gravedad.



Por otro lado el afectado fue detenido por los oficiales, al encontrarse en estado de ebriedad y fue trasladado a las celdas municipales.