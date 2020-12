Retrasan arribo a Coahuila de vacunas Covid

Escuchar Nota

“Buenas noches, le informo por este medio que se pospuso hasta nuevo aviso la llegada y recepción de las vacunas contra el Covid-19, por lo que el día de mañana (lunes) a las 11:00 horas, se les hace la invitación para asistir al 69/o. Batallón para realizar el recorrido de las instalaciones de lo que va a ser el módulo de la aplicación de dicha vacuna. Una disculpa, no está en nuestras manos la llegada de la vacuna. Asimismo, nos comprometemos a informarles en cuanto tengamos alguna novedad. Gracias por su comprensión”, informó el área de Comunicación Social de la Sexta Zona Militar de la Sedena.

Contratiempos en la logística de, cuyos laboratorios fabricaron laque se aplicaría esta semana a personal médico de la primera línea de combate a pacientes con el contagio, retrasaría el arranque de la campaña de vacunación hasta después de la Navidad. Por lo pronto, los elementos biomédicos no van a llegar a Coahuila este lunes, como se programó de manera inicial.“No llega mañana (este lunes); es por un tema de la logística de Pfizer y si las vacunas no llegan entre el 21 y 22, de seguro la campaña arrancará, o después, porque, como se dijo desde el principio, 24 y 25 de diciembre, así como 31 de diciembre y 1 de enero, el despliegue de vacunación se detendrá”, informó una fuente enterada del caso.Originalmente se dio a conocer que la vacuna llegaría a Coahuila por la vía aérea de Monterrey. Las 35 mil dosis que se van a repartir en dos tandas, a 17 mil 500 médicos y enfermeras dely de lase iban a concentrar en el 69 Batallón de Infantería, para distribuirlas a instalaciones militares de Torreón, Monclova y Piedras Negras.Después de que se informó sobre el retraso de las vacunas de Pfizer con las que esta semana iniciaría en Coahuila la inmunización contra el Covid-19, no se dio a conocer sobre una nueva fecha para su llegada.Justo el viernes, ladesarrollaron un simulacro para garantizar el adecuado traslado de las vacunas.Las autoridades informaron que en Coahuila supuestamente aplicaríandiarias de la vacuna durante una jornada de 20 días, del 22 de diciembre de 2020 al 10 de enero de 2021.