Retrasan estreno de Selena por Covid-19

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La vida de Selena Quintanilla que se prepara para Netflix también se vio afectada por la llegada del Covid-19, pues la producción paró sus filmaciones durante un par de meses, y hasta el momento la fecha de su estreno no se ha confirmado.



La serie de la vida de la cantante protagonizada por la actriz estadunidense de origen mexicano e italiano, Christian Serratos (The Walking Dead), fue anunciada desde noviembre de 2019.



En ese momento se supo que su estreno sería un año después, en este 2020, cuando se cumple el 25 aniversario luctuoso de la cantante.



“Se tenía para octubre, pero pararon la filmación por el virus. Yo me di cuenta que apenas reanudaron el trabajo que habían dejado por dos o tres meses”, indicó Abraham Quintanilla, padre de Selena y quien autorizó junto a su familia este proyecto.



“Ahora van a reanudar el trabajo, y otra cosa es que decidieron usar la música original de Selena, porque habían dicho que querían usar la voz de la chica que será Selena y la música ellos la estaban haciendo, pero no, porque le quita al show”, indicó.



Por el tiempo que estuvo la producción sin filmar debido a la crisis sanitaria se retrasó el proceso, y aún no se confirma la fecha de estreno.







En su cuenta de Instagram, la protagonista de la serie ha compartido algunas imágenes en las que aparece caracterizada de la vocalista de Los Dinos. La más reciente fotografía la compartió el 28 de febrero.



Así como sucedió en la película que estelarizó Jennifer Lopez, que narra la historia de una niña texana que logra alcanzar su sueño en la música, la plataforma de streaming contará vida y carrera profesional hasta llegar a su muerte.



El aumento de casos de coronavirus en Texas retrasaron los planes de la familia Quintanilla de reabrir el museo de Selena en Corpus Christi, programado para el 1 de julio.



“Siempre no vamos a abrir el museo, será hasta finales de julio porque ha habido un aumento del virus, y vale más ser precavidos”, indicó Quintanilla.



“Tuvimos un cambio y (la reapertura) será en un mes más. Suzette decidió que era mejor esperar, y aunque íbamos a tener una enfermera checando la temperatura en la entrada, se iba a pedir máscaras (cubrebocas) a los visitantes y no se iban a permitir grupos de más de 10 personas, aún así Suzette dijo: ‘No, Daddy, vale más esperar’”.