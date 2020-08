Retrasan nueva versión del semáforo Covid

Escuchar Nota

"Dado el fundamento legal del semáforo, que incluye todo el trayecto desde la Constitución hasta el acuerdo secretarial del 14 de mayo, la autoridad sanitaria federal está obligada a presentar públicamente el semáforo mañana viernes a las 19:00 horas y no podemos omitir eso sin incurrir en responsabilidades.



"Por lo tanto, lo que prevalece es el semáforo vigente y la calificación correspondiente la haremos pública mañana viernes a las 19:00 horas", indicó.

"Quiero ser sumamente claro, no necesariamente se van a incorporar explícitamente todas (las propuestas), por al menos dos razones: algunas de las recomendaciones entran en un conflicto con el espíritu técnico del semáforo, es decir, no están considerando las dimensiones pertinentes cuando sugieren suprimir indicadores o modificar los indicadores.



"Segundo, esta es una propuesta de 15 consejeros y consejeras, no del Pleno del Consejo y restan 17 consejeras y consejeros estatales, así como siete federales, por lo tanto, no podría ser procedente que se asuma que esto tiene que entrar de manera completa o directa", advirtió.

Debido a retrasos y a la incorporación de propuestas de última hora, el semáforo de riesgo Covid que mañana viernes será presentado y que regirá durante la próxima semana se elaborará con la metodología ya existente, informó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud., el funcionario dijo que la intención era que la nueva metodología, que incorpora las aportaciones de los estados, fuera votada ayer por el Consejo Nacional de Salud (CNS), sin embargo, esto no fue posible.Primero, explicó, la Comisión Consultiva de Salud Pública del CNS, que él mismo preside, no tuvo a tiempo la propuesta para que fuera revisada y votada, posteriormente, por conducto de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, 15 entidades presentaron nuevos planteamientos que todavía no han sido analizados.La nueva propuesta de metodología, ofreció, estará lista mañana a las 12:00 horas para que pueda ser analizada y, eventualmente, votada en una fecha posterior.