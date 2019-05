Retrasan vuelo para esperar a titular de Semarnat

Gracias a una llamada telefónica, el vuelo AM 198 de Aeroméxico se retrasó 38 minutos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en espera de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, titular de la Semarnat.

Que bueno que se acabaron el influyentismo y las malas prácticas. — El Patrón (@gomezaceff) 25 de mayo de 2019

Voy a Mexicali. A punto de despegar, el avión detiene su marcha el capitán informa que “por orden presidencial“ debe regresar por un pasajero.neta? Son mis nervios, intolerancia o es una mamada? Estos de 4ta se superan diario @jrisco @AreliPaz @Pajaropolitico @LeonKrauze — Jorge R Rioja (@CoACHconsultor) 24 de mayo de 2019

¿Así o más prepotentes? @Josefa_GBOM -Josefa González Blanco Ortiz Mena, Secretaria de SEMARNAT y su acompañante no alcanzaron su vuelo a Mexicali y el capitán dijo q por orden de @lopezobrador_ debía regresar el AVIÓN COMERCIAL para recoger a los impuntuales pasajeros. https://t.co/iHHOQZz40F — Amicus Curius (@amicuscurios) 25 de mayo de 2019

Luego de que ayer por la noche un vuelo de Aeroméxico que se dirigía de la Ciudad de México hacia Mexicali, Baja California, fue retrasado 38 minutos en espera de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco Ortiz Mena, en redes sociales el hecho se convirtió en tendencia.Diversos cibernautas expresaron su descontento a través de Twitter.El usuario @GabrielRicoVal1 escribió: “O todos coludos o todos rabones. Esto es prepotencia, es corrupción, es un insulto el pasarle por encima a las personas que pagaron y llegaron a tiempo para hacer su viaje. Y si la señora no llegó a tiempo, pues no llegó, no dijo algo parecido su jefe”.Que clasismo de la cuatroté!!! Que fifísmo!!!@aur_su escribió “Llego tarde, pero llamo para que el avión me espere porque soy IMPORTANTE no como todos los demás que pues ellos no tienen línea directa.El abuso de poder, también es CORRUPCION”.En tanto @e_aquino_2 señaló “¡Qué bueno que las cosas ya cambiaron con la 4T! ¿O no es así”.Diversos pasajeros desahogaron su molestia en la red social.El vuelo retrasado en espera de la funcionaria fue el AM 198 de Aeroméxico, estaba programado para salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 9:30 horas, pero despegó a las 10:08. En la citada red social un pasajero del vuelo afectado subió una foto de la secretaria sentada en su lugar con la cabeza gacha.