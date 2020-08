Retrata Adolfo Olmedo el erotismo de la vida

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La vida de Adolfo Olmedo Muñoz es un cruce de pasiones. Abogado, periodista, docente y pintor, todos ellos oficios aprendidos de manera autodidacta: “la mejor forma de aprender, porque el maestro más cercano a nosotros, somos nosotros mismos”, reconoce.



Si bien desde joven sintió una atracción por el arte –herencia de su abuelo, también pintor–, estudió acuciado por su padre periodista, la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero fue hasta que llegó a Saltillo que tomó la decisión de dedicarse al arte, primero por sí mismo, después estudiando en la Escuela de Artes Plásticas Rubén Herrera.



Desde ese momento hasta ahora no ha dejado de experimentar con las técnicas que le ofrece la pintura, pero tampoco de educarse por medio de la filosofía y el periodismo. Así, esas líneas de conocimiento se cruzan y dan paso a obras como las que conforman Topografía Figurativa, muestra que inaugura hoy en el bar Oniria.



En esta serie el erotismo del cuerpo femenino llena los lienzos con curvas que parecen esfumarse en sus contornos. Son, como apunta Olmedo, “un acercamiento a la vida”.



“La serie se llama Topografía porque busca destacar la sensualidad del cuerpo y su forma. Lo que busco es mostrar la superficie de la piel, el placer y lo bello, de lo agradable que es la figura humana”, explica a Zócalo en entrevista.



Para el pintor, la vida cálida y palpitante puede resumirse, como lo hizo el sicoanalista Sigmund Freud, en la pulsión erótica: el juego, la libido, el amor, todas ellas facetas de una energía activa que puede encontrar su salida en diversas formas, siendo el sexo una de ellas, pero también en la experiencia estética ante una obra artística.



Así el Eros, es la contraparte del Tánatos, la energía pasiva y de la muerte. Misma que ha sido también representada por muchos otros artistas, pero que no es la que Olmedo busca en sus piezas.



“Los humanos estamos sensibles ante el Eros, el arte-vida que, en este caso, está representado en la figura del cuerpo. Para mí lo bello es lo que genera vida, lo proactivo, lo evolutivo.



“Así lo perfecto y la belleza del figurativisimo está en un cuerpo equilibrado bajo la concepción de una forma dinámica y no en la rigidez de algo lineal y puro. Sino cayendo en la sensualidad de la curva, su dirección y ritmo. Ver esas líneas sinuosas son las que dan la sensación de que algo es bello y, para mí, Topografía es un intento por atrapar las líneas más bellas del cuerpo humano”, detalló el docente de Géneros Periodísticos de la Universidad Autónoma del Noreste (UANE).



Topografía Figurativa se expone hoy a las 21:00 horas en el bar Oniria, localizado en Hidalgo 442, zona Centro, y contará con inauguración virtual en su Facebook Oniria Resto-Bar.