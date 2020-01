Retrato de una niña esclava

Escuchar Nota

‘Me impactó que no supiera su nombre’

Ella nació en el seno de una tribu dayu de Darfur (Sudán). Con siete años fue raptada por unos negreros y vendida como esclava hasta cinco veces. Golpeada, torturada, violada...“la afortunada”, nombre que, como si fuera una broma del destino, le dieron sus esclavistas porque ella olvidó su nombre. Y Bakhita es también el título de la segunda novela que nos llega traducida al español de la escritora y dramaturga francesa Véronique Olmi (Niza, 1962), una obra que, pese a la dureza de la historia o quizá por ello, consiguió quedar finalista de los premios Goncourt y Femina 2017.Aunque la obra recrea en forma de novela la vida deni siquiera tiene visos de serlo. Y ese es quizá uno de los motivos del valor de esta novela: el hecho de que la autora toma distancia sobre las cuestiones de fe y religiosidad para meterse en la piel de esta niña esclava a la que seguimos hasta su muerte, cuya fortaleza y capacidad de supervivencia no toman dimensión épica ni sobrenatural. Eso y la pluma vibrante y detallista que sin recrearse en las innombrables atrocidades a las queEscrita en tercera persona del presente, la obra cobra una actualidad impactante. Y, sin embargo, el tiempo real nos sitúa a finales del siglo XIX, cuando “los barcos de vapores un buen vivero, pero hay que ir hasta allí, atravesar los desiertos, los ríos imposibles de vadear, es fácil morir por el camino. Sin embargo, el país está atiborrado de gente en venta”.Bakhita no es la única de su familia que es raptada para ser vendida como esclava. Con apenas cinco años,–ni que sea vender a alguien de la propia familia–, el que no vende ni siquiera eso es realmente el más pobre entre los pobres”.Una niña que se da de bruces con la peor cara del ser humano: la encuentra en el negrero que mata contra una piedra a un bebé hambriento sólo porque su madre es incapaz de consolarloPero, pese a ser víctima de la violencia, no sintió la venganza, ni el odio.Allí, ella se siente de nuevo dulce y buena. Tal como la veía su madre”.Bakhita obtuvo la libertad según la ley italiana el 9 de enero de 1890.Nunca realizó milagros ni tuvo fenómenos sobrenaturales, pero fue considerada ya en vida como santa.El 1 de diciembre de 1978 la Iglesia proclamó el decreto de heroicidad de sus virtudes, por lo que fue declarada venerable. El 6 de julio de 1991 Juan Pablo II declaró la autenticidad de un milagro atribuido a su intercesión. Fue beatificada el 17 de mayo de 1992,La orilla del mar (2001), premio autor revelación Alain-Fournier, es la única novela traducida de la docena publicada por Véronique Olmi, autora también de una docena de obras de teatro.