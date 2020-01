Retrató Van Gogh su yo enfermo

Escuchar Nota

España.- Vincent van Gogh se autorretrató en 1889 mirando de reojo, como un hombre tímido, asustado y deprimido, que no quería reconocerse en el espejo, mientras estaba siendo tratado de su primer episodio sicótico en un sanatorio del sur de Francia, confirmó este lunes el museo del artista, localizado en Ámsterdam.



Quizás en ese momento ya tenga incluso la oreja derecha cortada, aunque los expertos del Museo van Gogh no lo pueden confirmar con certeza porque, para elaborar ese autorretrato, el artista se pintó desde el perfil izquierdo, mirándose de reojo en el espejo y mostrándose como la persona que estaba sufriendo.



El lienzo fue adquirido por el Museo Nacional de Oslo en 1910, asumiendo que era un autorretrato pintado por el propio Vincent, pero a principios de los 70 empezaron a surgir dudas sobre su autenticidad porque los datos sobre su procedencia estaban incompletos y el estilo y colores usados no se consideraban típicos de Van Gogh.



El propio museo trató de esclarecer las dudas para proteger la imagen de su colección y empezó una investigación en 2006 que reveló que el autorretrato había pertenecido a Joseph y Mari Ginoux, los amigos que Van Gogh tuvo en Arles, sur de Francia, pero la gran pregunta seguía sin respuesta: ¿Quién lo pintó y cuándo?



En 2014, la pinacoteca noruega solicitó ayuda al Museo Van Gogh para que realizara un estudio exhaustivo del autorretrato con base e su estilo, técnica, material, procedencia y la inusual iconografía que tenía, y que había creado las dudas.



La conclusión, hecha pública el pasado lunes por el museo, es que la obra cuestionada durante tanto tiempo es, sin duda, un auténtico Van Gogh y él la había hecho al final de su primer gran episodio de sicosis, en el sanatorio donde estuvo ingresado en el verano de 1889: es el único trabajo conocido que el artista podría haber pintado mientras sufría la sicosis.