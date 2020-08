Reúne Alondra de la Parra a La Orquesta Imposible

Escuchar Nota

Entre los artistas convocados figuran el saxofonista y clarinetista Paquito D'Rivera, los trompetistas Arturo Sandoval y Pacho Flores, el tenor Rolando Villazón, quien toca las claves, los violinistas Guy Braunstein y Maxim Vengerov, los trombonistas Stefan Schulz, Joseph Alessi y Jürgen van Rijen., el icónico Danzón No. 2 de Arturo Márquez, para su difusión digital a partir de este martes.donde no tenían conciertos, pero tenían el tiempo y disposición”, comentó De la Parra, desde su casa en Berlín, en el lanzamiento mundial.Para este proyecto solidario, el renombrado coreógrafo inglés Christopher Wheeldontodos los artistas estamos dando nuestro corazón en esto”, comentó Carrillo, desde Berlín.El compositor Arturo Márquez se dijo estar muy honrado de que su obra fuera elegida por este proyecto.De la Parra destacó que el Danzón No. 2 fue la obra orquestal –que no es de dominio público– más tocada en el mundo en 2019.(...) este proyecto es muy especial como casi todas las cosas que me pasan en México”, dijo Paquito D'Rivera desde su hogar en Nueva York.La directora de orquesta anunció un donativo inicial de 7 millones de pesos para ambas fundaciones gracias a los patrocinadores del proyecto.apoyará a centros comunitarios de desarrollo infantil de la Ciudad de México y área metropolitanaFondo Semilla, que financia a organizaciones que trabajan por la igualdad de género en México anunció que apoyará a cuatro organizaciones de Chiapas, Oaxaca, Estado de México y a la Red Nacional de Refugios, integradaDe la Parra destacó que los artistas involucrados donaron su trabajo.De la Parra anticipó que