Reunirán firmas de estancias infantiles para defenderlas

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México reunirá firmas de las representantes de las 500 estancias infantiles de la capital del país que pertenecían a la Secretaría de Bienestar, a fin de exigirle al gobierno federal que cumpla con su obligación de proporcionar espacios para el cuidado y formación de los niños menores de 3 años de edad.En una reunión con las coordinadoras de estancias infantiles de la CDMX, el coordinador de los diputados del PAN en el congreso capitalino, Mauricio Tabe, aseveró que las acciones para exigir al gobierno que cumpla con los espacios para el cuidado y formación de los niños “no es por grilla, ni para sacar faja política”, sino porque la formación de los niños en la primera infancia es indispensable para su crecimiento como persona y si el gobierno quiere reconstruir el tejido social debe empezar por brindar estancias infantiles como las que operaron durante 12 años."Decir que había corrupción y las dejan de apoyar es querer decir que todo en el pasado estaba mal y es una torpeza que se haga eso”, afirmó el legislador panista.Al escuchar la preocupación, la incertidumbre y el gran malestar de las profesoras que dirigen las estancias infantiles, afirmó que con estas firmas van a iniciar la batalla para defenderlas y que si el gobierno federal no responde con su obligación las alcaldías asuman el subsidio para que estas estancias no desaparezcan.Señalaron que en la CDMX hay alrededor de 500 estancias infantiles que recibían subsidio de la exsecretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a las que asistían un promedio de 20 mil niños, quienes hoy no cuentan con la certeza para su cuidado y formación.