Revela DEM riqueza del habla mexicana

Ciudad de México.- El Diccionario del Español de México (DEM), cuya segunda edición digital reúne 32 mil 650 palabras, 7 mil más que la previa, revela la vitalidad del lenguaje en el país y la antisolemne actitud que se adopta para recrearlo y jugar con él, señala el lingüista Luis Fernando Lara, director del proyecto, auspiciado por El Colegio de México (Colmex).



Con alrededor de 50 mil visitas al mes, la mayoría nacionales, y por detrás de Estados Unidos y España, de acuerdo con datos recabados hasta el pasado enero, el DEM permite la comunicación entre cuatro generaciones al abrevar de un corpus que comienza en 1921 e incluye palabras tan actuales como huachicol, chairo, troll y bot.

Es, dice Lara, un diccionario integral del español basado en el uso de la lengua tanto escrita como hablada en México, país con mayor número de hablantes del idioma en el mundo, y libre de las ataduras prescriptivistas de la tradición académica española.



No es, como publicó el ABC de Madrid, un proyecto “para dar nuestro nuevo grito de Independencia”, ahora lingüística, y producir un “cisma de la lengua”, precisa Lara en la introducción del DEM, “sino para corresponder a una lengua que, en México, está en el origen de nuestra nacionalidad y de nuestra cultura, sin negar la siempre deseada unidad del español y también sin menospreciar la rica actualidad de las lenguas indígenas”.



El lingüista, en la referida introducción, también apunta: "La tradición lexicográfica hispánica ha estado dominada por la Academia Española. Todo vocablo que ella no introduzca -‘que no acepte’- en sus diccionarios “no existe” para los hispanohablantes; todo significado que difiera de los que define, es sospechoso de barbarismo. A lo largo de los siglos el predominio ideológico y prescriptivo de la Academia logró que cualquier otro diccionario integral del español no fuera sino una refundición del académico, con algunos retoques”.



¿Qué indican estas 32 mil 650 palabras de nuestro lenguaje y de nuestra manera de hablar?



La vitalidad del español entre nosotros, a pesar de la gran cantidad de anglicismos que ahora invaden ciertas zonas del léxico: una vitalidad enorme, de modo que constantemente notamos no solamente la aparición de nuevas palabras, sino muchísimos matices, muchísimos juegos verbales con los que solemos hablar, y sobre todo el modo en que nuestra cultura se manifiesta en el lenguaje.



Siempre he dicho: el diccionario es un depósito de nuestra memoria social en palabras; aparece, por ejemplo, un verbo como "carrancear", que quiere decir "robar", pero es un verbo que está ligado a acontecimientos de la Revolución Mexicana, y así vamos encontrando muchísimo vocabulario relacionado con la vida social que queda registrada en nuestra memoria.



¿Somos uno de los países que tiene una relación menos solemne con su lenguaje?



Queríamos, precisamente, atacar la solemnidad. Para hablar ricamente y con claridad no necesita uno ser solemne. Lamentablemente, con esta educación, orientada hacia la Academia Española, hay muchos mexicanos que se cohíben al hablar o al escribir. Y lo que queremos es decir: "no hay motivo para cohibirse". Aquí está esta riqueza, simplemente tenemos que decidirnos a usarla.



¿Qué implica alejarse de las ataduras de la tradición académica española?



Nosotros tenemos una formación científica en humanidades. Nuestro objetivo no es juzgar, porque haría daño en el uso social del vocabulario. Nuestro objetivo es recoger las palabras que usamos en México, exponerlas con la mayor claridad y precisión posibles y ponerlas a disposición de cada persona. Que sea cada persona la que decida si le parecen bien o le parecen mal.



Cada quién debe asumir su propio juicio para usar o no una palabra.