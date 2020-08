Revela Gunn nuevo logro del Escuadrón

Escuchar Nota

“El equipo me regaló estos nuevos y sorprendentes modelos de títulos por mi cumpleaños. El elenco y yo tenemos mucho más que mostrarles el 22 de agosto en la DC FanDome”.

, la cual formará parte del Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés).A través de su cuenta de Twitter, el director tuvo interacción con sus seguidores y reveló el logo de la película de los antihéroes de DC, el cual viene acompañado del título de la cinta en diferentes idiomas como español y portugués, todo esto con motivo de su cumpleaños y“Nada acerca de The Suicide Squad ha cambiado. Estaremos listos para nuestro lanzamiento el 6 de agosto de 2021. Hasta entonces, pueden venir a vernos en la DC FanDome”.El cineasta de 54 años mencionó que, además afirmó que se darán más noticias relacionadas a diversos proyectos de DC.“Puedo confirmar que The Suicide Squad es 100% libre de interferencias, no tuve restricciones y, una vez más, no puedo esperar a que ustedes lo vean (Sí, estoy haciendo mucho FanDome, pero eso es porque sé lo emocionante que será, ¡para mi película y otras cosas también!)”, expresó., donde además, se podrán ver otros cinco apartados con diferentes temáticas.Escuadrón Suicida será la décima película del DCEU y contará con las actuaciones de Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Jal Courtney, Joel Kinnaman, Sean Gunn y Viola Davis, quien repetirá su papel como Amanda Waller.