Revela informe pobreza y marginación de jornaleros agrícolas

Los casi 3 millones de jornaleros agrícolas migrantes de México enfrentan severas violaciones a sus derechos humanos y laborales. De acuerdo con un informe presentado este jueves por la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, 75.4 por ciento de ellos está en condición de pobreza y 23.6 en pobreza extrema.En este último indicador, la incidencia es mayor al doble de la media nacional, que se ubica en 9.5 por ciento de la población vive en pobreza extrema.El Primer Informe Violación de Derechos de las y los Jornaleros Agrícolas en México revela que 97.2 por ciento presenta al menos una carencia social y 55.6 al menos tres.Engaños de los patrones que les ofrecen salarios mayores a los que en verdad reciben, y jornadas extenuantes mayores a las 9 horas, son algunos de los abusos contra este sector.De acuerdo con el reporte, la carencia social con mayor incidencia es la relacionada con el acceso a la seguridad social (89.1 por ciento), seguida de la de acceso a servicios básicos en la vivienda (57.1 por ciento), acceso a la alimentación (40 por ciento), rezago educativo (35.7 por ciento), calidad y espacios en la vivienda (29.5 por ciento) y falta de acceso a los servicios de salud (21.2 por ciento).La cifra de gente afectada por las indignas condiciones de vida se extienden a las familias. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en México hay 3 millones de jornaleros y jornaleras trabajando directamente en los campos, y al incluir a sus familiares el número se eleva a 9 millones de personas.Es ahí que los menores de edad, hijos de estas personas, no tienen garantía de acceso a la educación, mientras el promedio nacional es de 8.1 por ciento de formación académica, entre los hijos de los jornaleros es de 4.5 años.En los albergues, cuarterías y viviendas no hay garantía de vivienda digna, hay hacinamiento, inseguridad, carencias respecto al agua en cantidad y calidad suficiente e infraestructura para el saneamiento.