Revela Liga MX calendario

Anuncia Liga calendario del Clausura 2020.Los finalistas del Apertura 2019 gozarán de una semana más de descanso ya que les reprogramarán la Fecha 1.La Liga informó que el Torneo Clausura 2020 comenzará el viernes 10 de enero con los duelos entre Tijuana vs. Santos, y Monarcas vs. Toluca. El sábado 11 juegan Cruz Azul vs. Atlas, Chivas vs. Juárez, León vs. Querétaro, y Tigres vs. San Luis. El domingo se enfrentan Pumas vs. Pachuca.Fueron reprogramados para el 4 de febrero el Puebla vs. América, mientras que el día 5 jugarán Necaxa vs. Rayados.Así que las Águilas debutarán en la segunda jornada frente a Tigres en el estadio Azteca, y Monterrey frente a Monarcas en el estadio BBVA.La Fecha 17 será el 8 y 10 de mayo. Los Cuartos se disputarán entre el 13 y 17 de mayo, la Semifinales entre el 20 y 24, mientras que la Final está programada para el 28 y 31.Checa el calendario completo en la página http://www.ligamx.net