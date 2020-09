Revela Mariah Carey que su hermana intentó ‘venderla’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Mariah Carey rompió el silencio acerca de su hermana mayor, Allison, quien desató la polémica por interponer el verano pasado una denuncia contra su madre por aparentemente haberla obligado a prostituirse durante su infancia y adolescencia.



La cantante reveló que Allison no puede afirmar precisamente que fue una víctima, pues su familiar la drogó en una ocasión, a base de una combinación de tranquilizantes y otras sustancias, e incluso llegó a ofrecerle cocaína antes de provocarle heridas graves como quemaduras de tercer grado. Posteriormente, Allison trató de “venderla” con un proxeneta. Todo esto sucedió cuando la popular artista tenía 12 años.



Además, la intérprete de Héroe compartió que su hermano mayor, Morgan, era una persona muy violenta que hizo un tormento de la vida de la estrella por los golpes que le propinaba, así como por el ambiente de tensión que generó en su hogar.



Los padres de la cantante se divorciaron cuando ella tenía 3 años, y fue un duro golpe que marcó su existencia.







Como parte de las revelaciones que contiene su próximo libro de memorias, titulado The Meaning of Mariah Carey, la diva compartió estos duros sucesos de su vida en el programa de Oprah Winfrey, llamado The Oprah Conversation.



Se espera que en su libro también cuente parte de su vida amorosa, que incluye a su primer esposo (Tommy Mottola), quien ya aclaró, a través de un comunicado a Page Six, que no le preocupa lo que pueda contar Carey de su vida, ya que se siente satisfecho de haber jugado un papel en el éxito de la artista.