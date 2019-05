Revela NYT fracasos de Donald Trump

Pese a que los estados financieros del presidente Donald Trump se mantenían reservados como un sombrío misterio, The New York Times tuvo acceso a una parte de sus estados financieros y publicó ayer que el empresario perdió más de mil millones de dólares entre 1985 a 1994, lo que contrapone su impulso a la Presidencia estadunidense que lo definía con una narrativa de éxito empresarial.De acuerdo con el diario neoyorquino, cuando sus memorias publicadas en Trump: El Arte del Trato llegaron a las librerías en 1987, el actual Mandatario ya estaba en una profunda crisis financiera, aunque él ha atribuido su primera racha de revocaciones y quiebras a la recesión que se produjo en 1990. Sin embargo, los datos del NYT pintan una imagen diferente.Las impresiones de las transcripciones del servicio de recaudación estadunidense proyectan el capítulo más tumultuoso en una larga carrera empresarial: una época de adquisiciones febriles y un colapso espectacular a partir de 1985, donde Trump indicó pérdidas de 46.1 millones de dólares en sus negocios principales –en su mayoría casinos, hoteles y locales comerciales en edificios de departamentos–. El NYT señala que la debacle fue tal que Trump indicó que perdió 1.17 mil millones en esa década.“De hecho, año tras año, Trump parece haber perdido más dinero que casi cualquier otro contribuyente estadunidense”, advierte el NYT, que también señala que esto es un comportamiento inusual, ya que cuando comparó sus resultados evidenció que el ahora republicano perdió más de 500 millones en 1990 y 1991, siendo el doble de lo que los contribuyentes de alto rango reportaron como pérdidas.El reportaje firmado por Russ Buettner, Susanne Craig y Maggie Haberman también reitera que las finanzas de Trump siguen manteniéndose ocultas y advierten que puede haber irregularidades financieras, ya que durante ese periodo donde registró tantas pérdidas, Trump evitó pagar impuestos sobre la renta en 8 de los 10 años de crisis, lo cual sumaría un monto importante.Si bien NYT no obtuvo las declaraciones de impuestos reales del Presidente, recibió la información contenida en las declaraciones y acusó que Trump se involucró en sospechosos esquemas de impuestos mientras recogía riquezas de su padre. La investigación del año pasado del Times encontró que había recibido al menos $413 millones de dólares de su padre el año pasado.Mientras tanto, en Washington, la lucha por el acceso a las declaraciones de impuestos del presidente Trump y otra información financiera se ha agudizado en los últimos días, en medio de una guerra partidaria por los hallazgos en el informe de Mueller.El pasado lunes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que no entregaría las declaraciones de impuestos al Comité de Medios y Medios, tras expresar que “están luchando contra todas las citaciones” de los demócratas de la Cámara de Representantes y que el Presidente ha presentado demandas contra sus bancos y su firma de contabilidad para evitar que entreguen las declaraciones de impuestos y otros registros financieros.