Revela Whoopi Goldberg haber estado cerca de la muerte

La actriz Whoopi Woldberg reveló que su combate con la neumonía era tan grave que estuvo cerca de la muerte."Estuve muy, muy a punto de dejar la Tierra. La buena noticia es que no lo hice", aseguró durante una emisión de su programa The View, en el cual lleva sin aparecer más de un mes por los problemas de salud de los cuales se está recuperando.La estrella mencionó que había padecido una neumonía en ambos pulmones y una septicemia -infección en el torrente sanguíneo-. Además, agradeció todos los buenos deseos que sus fanáticos le han hecho llegar."Incluso los que no son grandes seguidores han dicho cosas buenas de mí. Todos sabemos que eso va a cambiar en cuanto vuelva, pero, de momento, es genial", aseguró la ganadora del Oscar.Pese a mencionar su regreso, hasta el momento se desconoce una posible fecha para su vuelta ante las cámaras.