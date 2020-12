Revelado el resultado de la autopsia a Maradona; esto encontraron en su cuerpo

Escuchar Nota

.- Se revelaron los resultados de la autopsia del cuerpo de, quien falleció el 25 de noviembre en su nataly que había generado rumores y especulaciones sobre las verdaderasContrario a lo que se había dicho, en el cuerpo del mítico ex jugador argentino no se encontraron ningún tipo deúnicamente los psicofármacos que ingería como parte de su recuperación médica.La Policía Científica entregó los resultados de sangre y orina realizados a Maradona, en donde únicamente había positivos enEso sí, los fármacos encontrados producen arritmia, lo que abre una nueva investigación, pues no se sabe si eran los adecuados para un paciente con cardiopatía crónica, como la que padecíaEl medio Télam tuvo contacto con fuentes vinculadas al expediente, quienes indicaron que la venlafaxina y la quetiapina se utilizan como drogas antidepresivas para los trastornos de ansiedad y adicciones.Finalmente, la autopsia dictaminó que el campeón del Mundo en México 86 murió de unInformación por Milenio