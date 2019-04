Revelan audio de Vega Gil enviado horas antes de morir

Horas antes de suicidarse, el músico Armando Vega Gil envió un audio a sus amigos en el que advirtió del potencial impacto económico de las denuncias de acoso sexual y pederastia lanzadas en su contra en el marco del movimiento Me Too.La grabación, de menos de un minuto de duración y compartida supuestamente anoche alrededor de las 23:45 horas, Vega Gil asegura que aún y si pudiese comprobar su inocencia, mucho de su trabajo está relacionado con jóvenes y niños, por lo que existe poca posibilidad de que pueda seguir desempeñándose en ese rubro."Ya valió madre, aunque se supiera la verdad, se aclarara penalmente, ya me hicieron polvo. Ya no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y escritor, porque aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños y adolescentes, entonces me voy a quedar sin trabajo. La gente me va ir abandonando".De momento, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) confirmó el inicio de una investigación por "homicidio culposo" en el caso, aunque dicha línea se sigue por oficio para confirmar el suicidio.En tanto, la cuenta denunciante del integrante de Botellita de Jérez, Me Too Músicos, denunció un intento de censura y aseguró que seguirá dando a conocer los señalamientos en contra de posibles agresores.