Revelan causa del accidente que originó la muerte de Kobe Bryant

Escuchar Nota

Los investigadores del accidente que acabó con la vida de Kobe Bryant y otras ocho personas aseguraron que el piloto del helicóptero se desorientó por culpa de la niebla y sostuvieron que no siguió las normas al volar entre nubes espesas. https://t.co/d8sNfDasjx — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 9, 2021

. El piloto del helicóptero, la cual seguramente lo desorientó y provocó la caída de la aeronave, informaron investigadores a través de The New York Times., el piloto que también falleció esa mañana del 26 de enero de 2020,, pero que, sin embargo, continuó con el vuelo.De acuerdo con el Comité de Segunda de Transporación Nacional,, mientras en realidad estaba cayendo rápidamente, una, indicaron los especialistas., investigador principal del caso, comunicó a los miembros de la junta que. Una vez desorientado, Zobayan no hizo referencia a sus instrumentos, no los entendió o no confió en ellos. Nueve personas murieron en el accidente.