Revelan confesión de Amber Heard; sí golpeaba a Johnny Depp

"Lamento no haberte pegado en la cara con una cachetada adecuada, pero te estaba abofeteando, no te estaba golpeando. Cariño, no estás golpeado. No sé cuál fue el movimiento real de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te golpeé, te abofeteé", afirmó la artista.

"Me fui anoche. Honestamente, te lo juro, porque simplemente no podía soportar la idea de más fisicalidad, más abuso físico el uno al otro. Porque si hubiéramos continuado, se habría vuelto jodidamente malo. Y cariño, te lo dije una vez: tengo miedo a morir. Estamos en una escena de crimen en este momento", contestó Depp.

"Te amo y quiero que seas mi esposa. Y quiero ser tu esposo. Y quiero ser un buen esposo. Si no lo he sido, haré todo lo posible para descubrir cómo ser un buen esposo", expresó Depp.

"No puedo prometer que todo será perfecto. No puedo prometerte que no volveré a tornarme física. Dios, a veces me pongo tan jodidamente enojada que lo pierdo (el control). Puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar. Te lo prometo. No voy a pedir el divorcio a menos que realmente lo diga en serio", admitió.

"El señor Depp, quien vivió y vive en una cámara de eco de su propia creación, tratar de torcer esta conversación privada para sugerir que no abusó de la señora Heard o (de decir) que de alguna manera 'se lo merecía' no es más que un último esfuerzo misógino para culpar a la víctima".

La actrizaceptó haber golpeado a su exesposo, el también actor, en unaobtenida por Daily Mail, en la que también confirmó que le arrojó ollas, sartenes y jarrones.El audio es de una conversación que tuvieron en 2015, una, en la que intentaron hablar de sus problemas matrimoniales.En la charla, Depp y Heard discuten una pelea que sostuvieron una noche anterior, en la cual el protagonista de Piratas del Caribe sostuvo que, a lo que él respondió que buscaba alejarse de ella cuando ambos se ponían violentos para evitar llegar al maltrato físico.El también cantante le propuso a su ex esposa en una parte de la plática que buscaran la forma de, y que cuando eso sucediera, mantuvieran la distancia para calmarse y arreglar las cosas después.En cambio, la protagonista de Infierno al Volante dijo quepuesto que a veces perdía tanto los estribos que no se daba cuenta de sus acciones., que duró 18 meses;luego de que ella publicara un artículo de opinión donde detalló las supuestas experiencias que tuvo como presunta víctima de violencia doméstica.En su querella, Depp afirmó que aunque Heard no lo mencionó como el supuesto abusador,e hizo que perdiera su papel como el Capitán Jack Sparrow en futuras películas de Piratas del Caribe, y que ademásUn representante de Heardpara intentar culpar a su clienta y volverse la víctima.