Revelan cuánto dinero donó Mayweather para los funerales de George Floyd

Escuchar Nota

“Probablemente se enfadará conmigo por decir eso, pero sí, (Mayweather) definitivamente está pagando el funeral. Ha hecho este tipo de cosas durante los últimos 20 años”, confesó Ellerbe para ESPN.



“Estamos devolviendo algo a nuestra gente; no es diferente de todos los demás que apoyan a sus propios amigos, no hay diferencia entre los mexicanos que apoyan a los mexicanos, los dominicanos que apoyan a los dominicanos, los chinos que apoyan a los chinos, los puertorriqueños que apoyan a los puertorriqueños, yo soy un estadunidense negro. Yo apoyo mi gente primero”, dijo Mayweather en el video.



.- Se cumplió una semana del asesinato dea manos de un policía blanco en, debido a esta situación,se ofreció a pagar los cuatro funerales que se le realizarán al afroamericano en varias ciudades de Estados Unidos.Leonard Ellerbe, director ejecutivo de, confirmó que el ex boxeador pagará por todos los funerales que llevarán a cabo eny un cuarto lugar que aún no se ha revelado.Por su parte, el portalpublicó la cantidad quele dio a la familia de, un cheque porPor otro lado, la páginadifundió un video en el que aparece el ex boxeador en su gimnasio contándole a sus amigos porqué quiso apoyar a los parientes del difunto.Información por Milenio