Revelan desgarrador audio de piloto de aeronave en que murió Kobe

Ciudad de México.- Luego del trágico accidente aéreo que cobró la vida de Kobe Bryant, su hija Gianna Maria y siete personas más, se reveló el audio entre la torre de control y el piloto minutos antes de que el helicóptero se estrellara en Calabasas, California.



En el video también puede verse el trayecto que siguió la aeronave 'Two Echo X-ray', de la compañía Sikorsky S-76B, y un registro de cola No. N72EX, antes del siniestro cuando dejó de responder los llamados.







El helicóptero, construido en 1991, partió del aeropuerto John Wayne a las 9:06 de la mañana, de acuerdo con los registros de vuelo disponibles al público.







Las autoridades recibieron una llamada al 911 a las 9:47 a.m., y los bomberos llegaron para descubrir que el accidente había provocado un incendio forestal de un cuarto de acre en un terreno empinado, dijo el jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Daryl Osby.



El operativo estuvo compuesto por 56 personas (bomberos, un helicóptero con paramédicos, tripulaciones de mando y agentes de la oficina del sheriff).



Con información de Récord.