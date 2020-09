Revelan detalles del acuerdo entre Met y Levine

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Los términos del acuerdo extrajudicial alcanzado entre el director James Levine y la Metropolitan Opera House salen a la luz.



De acuerdo con The New York Times, la casa de ópera y su aseguradora convinieron pagar a Levine 3.5 millones de dólares después de una amarga batalla legal.



El diario cita como fuente a dos personas familiarizadas con los términos del acuerdo alcanzado en el verano de 2019 que solo ahora se conocen.



El Met despidió a Levine en 2018 después de que una investigación interna puso al descubierto lo que la compañía llamó evidencia creíble de conducta sexualmente abusiva y acosadora hacia artistas vulnerables en las primeras etapas de sus carreras.



Levine respondió con una demanda por incumplimiento de contrato y difamación exigiendo al menos 5.8 millones de dólares.



El Met contrademandó por casi el mismo monto y reveló detalles escabrosos de su investigación, alegando que la conducta de Levine había violado sus deberes.



De acuerdo con NYT, un año más tarde y millones de dólares en honorarios legales de ambas partes, la compañía aceptó pagar a Levine, pero menos millones de los que él exigía.



Los términos del acuerdo no habían sido dados a conocer hasta ahora debido a una cláusula de confidencialidad que impedía a las partes revelar los detalles.



El pago multimillonario del Met a Levine vino antes de que la pandemia del coronavirus obligara la compañía a cerrar su teatro, dejando a muchos empleados, incluyendo a su orquesta y coro, sin paga desde abril.



Incluso cuando el acuerdo fue alcanzado, las finanzas del Met eran precarias. Ahora la compañía lucha por su sobrevivencia.



De acuerdo con el diario, el tamaño del pago a Levine pone en duda la fuerza del caso de la compañía si hubiera ido a juicio.