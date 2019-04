Revelan detalles del PlayStation 5

vGráficos 8K, audio 3D, unidades de estado sólido (SSD) súper rápidas y compatible con los títulos para PlayStation 4 son las principales características de la próxima consola de Sony: la PlayStation 5.En entrevista con Wired, Mark Cerny, desarrollador y arquitecto de sistemas de la PlayStation 4, detalló que la nueva generación de la consola no será sólo una actualización de ésta, sino que el hardware que integrará será completamente nuevo.Por ello, aunque coloquialmente se le está llamando PlayStation 5, el nuevo dispositivo aún no tiene nombre oficial.La nueva consola traerá un CPU de ocho núcleos basado en la tercera generación de la línea Ryzen de AMD y una GPU personalizada con el hardware Radeon Navi de AMD, lo que entregaría, por primera vez en una consola de videojuegos, trazados de rayos gráficos, es decir, experiencias de juego más reales que nunca.Toda estas incorporaciones darán como resultado final que la PS5 admita gráficos en 8K.Además, el nuevo chip AMD le proporcionaría una unidad personalizada sólo para audio en 3D, con lo que los títulos serían más inmersivos tanto en altavoces, como con audífonos, algo que Cerny vislumbra como una redefinición de lo que el sonido puede hacer en un videojuego.Y, "la clave de la próxima generación", según Cerny, es el disco duro de la próxima consola, el cual integraría unidades SSD especializadas (no las que se utilizan en una computadora) que mejorarán el tiempo de carga y la velocidad con la que se puede representar un mundo.Aunque no se revelaron detalles de las SSD que integrarán, Cerny afirma que tienen un ancho de banda sin procesar superior al de cualquier SSD disponible para PC.De acuerdo con el arquitecto, la PlayStation 5 no será presentada este 2019.