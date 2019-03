Revelan duración de primeros episodios de ‘Game of Thrones 8’

- Game of Thrones regresará para su temporada final de seis episodios el 14 de abril de 2019. Y mientras esto sucede, HBO dio a conocer el tiempo de duración de los primeros dos episodios. Así que debes estar preparado para si no te quieres perder ni un minuto.Según el canal de TV de paga, el primer episodio de la exitosa saga que se estrenará el domingo 14 de abril, será de 54 minutos. El segundo, que podrás verlo el próximo 21 de abril, durará 58 minutos. Están por confirmarse la duración de los cuatro episodios restantes.Con el estreno de la temporada 8 acercándose rápidamente, es el momento perfecto para ponerse al día desde el principio. No hay nada como experimentar de nuevo los episodios en tiempo real. Si empiezas ahora, tendrás un montón de tiempo para ponerte al día con cada episodio y estar listo para el estreno.En estos nuevos episodios verás a Aegon Targaryen, mejor conocido como Jon Snow, Daenerys, Sansa, Cersei, Jamie, Gendry y más, juntos para luchar en la batalla final. Todos ellos, como se puede ver en el tráiler, unirán fuerzas para pelear contra los white walkers, la peor amenaza de la humanidad.David Benioff, DB Weiss, David David Nutter y Miguel Sapochnik serán los directores de la nueva temporada. Los escritores de esta última entrega son David Benioff y DB Weiss, Bryan Cogman y Dave Hill.