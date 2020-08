Revelan el primer comercial oficial del PS5

Escuchar Nota

El anuncio está diseñado para que los jugadores de PlayStation "vean cómo las funciones de la nueva consola cobran vida a través de los ojos y los movimientos de una mujer joven", señaló Mary Yee, directora de marketing global de Sony Interactive Entertainment.



pero el nuevo anuncio de un minuto no incluye ningún juego de PS5 o el precio.En cambio, Sony optó por centrarse en el soporte de audio 3D y el soporte del controlador DualSense de la PS5 para la retroalimentación háptica y los disparadores adaptativos.De acuerdo con el portal The Verge,o. Existen muchos rumores acerca del costo que tendrá la consola, pero aún no hay nada confirmado oficialmente.Es una gran apuesta por la inmersión para la próxima generación de juegos, una que Sony ha estado provocando durante meses. Sony se centró en las partes de audio de su evento de PS5 en junio, y el controlador ha sido el foco de la primera y única práctica de la consola PS5 hasta ahora."Estamos muy entusiasmados con estas características y no podemos esperar a que todos ustedes se sumerjan más en el mundo de los juegos con la consola PS5 y el controlador inalámbrico DualSense en sus propias manos".Este nuevo comercial de PS5 no ofrece pistas sobre cuándo escucharemos más sobre un precio o cuándo estarán disponibles los pedidos por adelantado.Según los informes, Sony ha estado luchando para mantener bajo el precio de su PS5 debido a la escasez de componentes. Sony se ha comprometido con una versión sin disco de la PS5, que podría crear una guerra de precios de próxima generación con Microsoft.