Revelan el significado de los enigmáticos glifos de Nazca

Un equipo de científicos japoneses ha publicado un nuevo estudio donde identifican hasta 16 geoglifos de aves de las misteriosas líneas de Nazca en Perú. Un dibujo que anteriormente se pensaba que era un colibrí se ha reclasificado como un ermitaño.Se podría decir que este nuevo trabajo resuelve una pequeña parte del misterio que envuelve a las líneas. Los investigadores han desbloqueado otra pieza del rompecabezas, y no, no creen que hayan sido hechas por extraterrestres.Para ello, el equipo usó técnicas mejoradas de múltiples disciplinas y reexaminaron y volvieron a identificar a 16 de los geoglifos de aves que se extienden a través de las llanuras desérticas de Perú. De esta forma determinaron que muchos de los animales representados en los diseños antiguos eran en realidad especies de ave ajenas a Perú, y esto abre nuevos interrogantes, ¿por qué dichas aves fueron talladas en la Tierra hace 2 mil años?Según ha explicado la coautora del estudio Masaki Eda, del Museo de la Universidad de Hokkaido:Hasta ahora, las aves en estos dibujos se han identificado en base a impresiones generales o algunos rasgos morfológicos presentes en cada figura. Para identificar a las aves observamos de cerca las formas y tamaños relativos de los picos, cabezas, cuellos, cuerpos, alas, colas y patas de las aves y las comparamos con las de las aves modernas en el Perú.Las líneas de Nazca a menudo se consideran la Octava Maravilla del Mundo y se cree que fueron construidas por el pueblo de Nazca entre 400 a. C. y el 1000 A.D.. Son líneas espectaculares que se extienden por kilómetros y kilómetros para formar diferentes patrones geométricos y animales, tan grandes que solo se pueden capturar completamente desde el cielo.Que sepamos hasta la fecha, las líneas de Nazca comprenden 800 líneas rectas, 300 figuras geométricas como espirales y triángulos y, las más famosas, representaciones de 70 plantas y animales, incluyendo lo que parecen ser arañas, cactus, ballenas y, por supuesto, aves.Estas descripciones de aves antiguas habían sido identificadas originalmente por los arqueólogos como especies locales de colibríes, flamencos, patos y aves de guano. Sin embargo, según el nuevo estudio, muchas de las aves son especies que no son nativas del área del Perú donde se dibujaron, como pelícanos, ermitaños y loros.Entre las reclasificaciones que expone el estudio, un geoglifo previamente identificado como un colibrí (el Geoglifo No. PV68A-CF1) es aparentemente un ermitaño, el cual se encuentra en las laderas orientales de las montañas de los Andes. Tal y como explica el nuevo trabajo publicado en el Journal of Archaeological Science:Debido a su pico largo y delgado, piernas cortas, tres dedos de los pies en la misma dirección y la cola larga con una sección central alargada, el colibrí previamente identificado se reclasifica como un ermitaño.En Perú, las colas largas y puntiagudas solo aparecen en ermitaños, mientras que las colas de los colibríes típicos son bifurcadas o en forma de abanico.Si bien las aves recién clasificadas pueden no ser nativas de la zona, aún se encuentran en los bosques tropicales húmedos y las costas de América del Sur, lugares donde la gente de Nazca podría haber ido en busca de comida.Aunque seguimos sin saber por qué se dibujaron estas líneas, una cosa parece clara: las aves exóticas que dibujaron eran muy importantes para ellos. “Si las aves exóticas no locales no fueran significativas para la gente de Nazca, no habría razón para dibujar su geoglifo”, explica Eda.Sea como fuere, estamos un pequeño paso más cerca de la verdad detrás de esta misteriosa maravilla.