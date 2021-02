Revelan primera imagen del ‘Joker’ de Jared Leto para Justice League

Escuchar Nota

"Increíble personaje que creaste. Honrado de que nuestros mundos choquen", escribió Snyder por medio de su cuenta oficial de Twitter.

You set the tone for creativity and freedom. Thank youhttps://t.co/wLdycNDqQW — David Ayer (@DavidAyerMovies) February 2, 2021

Primer vistazo al #Joker de Jared Leto en el #SnyderCutSe ve borroso y aún así se ve mejor que el de Suicide Squadpic.twitter.com/Bnk5oZWNOo — Desco Martinez (@descomtz) February 2, 2021

Snyder, tienes la oportunidad de que perdone a Jared Leto por lo que pasó en Suicide Squad. De momento promete, por favor, no me defraudes. https://t.co/C6IG5c5fc5 — pab_turner7 (@pab_turner7) February 2, 2021

Yo sí fuera Jared Leto me alejaría lo más que pueda del personaje Joker. Creo que puede "redimirse" con otros papeles. — Louis Levine (@LouisLevine) February 2, 2021

DIOS! Primer vistazo al Joker de Jared Leto en la ZACK SNYDER JUSTICE LEAGUE!pic.twitter.com/rq4UbmgEyN — YoleocomicsESP (@YoleocomicsESP) February 2, 2021

La primera imagen de Jared Leto retomando su rol del Joker para el #SnyderCut de Justice League.



La nueva versión del Joker de Leto parece dar un aire a la de Heath Ledger. pic.twitter.com/ueGnfvOBsi — Rafael Rivera (@RafaDato2) February 2, 2021

Jared Leto se merece otra oportunidad —(@CarlosGa94) February 2, 2021

AAA les puede gustar o no Jared Leto como Joker pero yo estoy muy emocionada y seguro vea esta película solo por el https://t.co/MMjHQ3xa3w — Loche (@lochebelieber) February 2, 2021

El director de cinereveló la primera imagen del actorcomo el '' que saldrá en Zack Snyder's Justice League, una nueva versión extendida de la película de 2017 que saldrá en exclusiva por HBO Max.La producción de aquella película en 2017 fue compleja, por lo que Snyder tuvo que dejarla y finalmente fue dirigida por Joss Whedon. Sin embargo, la nueva versión tomará como base el clip original, pero, entre los que entrará en planes el también vocalista de 30 Seconds to Mars.Por medio de Twitter, el director compartió la primera imagen de Leto, acompañada por un mensaje dirigido a, director, productor y guionista que colabora igualmente con DC.Ayer aprovechó para contestarle por medio de la misma red social en forma de retuit: "Tú estableces el tono de la creatividad y la libertad. Gracias".La película tendrá su nueva versión en formato de. Ésta, se podrá disfrutar a partir del próximo 18 de marzo por medio de. En este nuevo formato, promete ser una versión mucho más oscura y apocalíptica que la que conocimos hace cuatro años.Los fans de DC Comics salieron rápidamente a manifestarse en redes sociales, donde se muestran emocionados por el estreno que está muy cerca de llegar a sus pantallas. Lo que más llama a la atención de la comunidad es que esta versión de 'Joker' parece no ser la misma que vimos en¿La versión de Snyder superará a la de 2017? Es lo que esperan muchos, pero lo cierto es que Jared Leto le dará un 'plus' a la producción y atraerá a muchos fans del actor, y desde luego, de su banda de rock, 30 Seconds to Mars.