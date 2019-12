Revelan horarios de la Copa MX

Ciudad de México.- La Copa MX dio a conocer ayer los horarios de los Octavos de Final de la temporada 2019-20.



Los cruces se disputaran a finales de enero, siendo la ida los días 21 y 22 y la vuelta el 27 y 28.



Entre las series destacadas está la de Santos vs Pumas, cuyo primer choque será en el estadio Corona el 22 de enero a las 21:oo horas. La vuelta se disputará en CU el 29 a las 19:00 horas.



Chivas es otro de los equipos atractivos en la fase Final y recibirá a Dorados, del Ascenso MX, el 21 de enero a las 21:00 horas horas en el estadio Akron. El segundo juego será el 28 a la misma hora en la casa del Gran Pez.



El 21 de enero también están programados los partidos de Querétaro-FC Juárez, Venados vs Pachuca y Atlético San Luis vs Xolos



El 22 se agendaron el Celaya vs Monterrey, Cafetaleros vs Monarcas y Atlas vs Toluca.



Para las vueltas el 28 del mes se disputa el Toluca vs Atlas, Monarcas vs Cafetaleros y Xolos vs Atlético San Luis.



El 29 está el Pachuca vs Venados, Monterrey vs Celaya y FC Juárez vs Querétaro.