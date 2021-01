Revelan horarios de la Ronda de Comodines

Escuchar Nota

CDMX-. Se repartieron los últimos boletos disponibles para la postemporada, y ahora nos esperan partidos muy atractivos para la Ronda de Comodines. Ahora repasaremos qué nos deparan los seis duelos del próximo fin de semana.







Potros vs Bills



Los Potros lograron colarse a los playoffs con la derrota de los Delfines, pero el verdadero reto será toparse con el equipo que está más encendido los Bills. Indianápolis visitará a Búfalo y llega desfavorecido. Este encuentro luce para que Bills se lleven una victoria cómoda.







Carneros vs H. Marinos



Se trata de un duelo entre dos equipos que comparten división. Jared Goff no es el mejor QB en esta ronda, los Carneros pueden padecer enfrentando a un experimentado equipo de los Halcones Marinos, que terminó ganando su división. Seattle debería avanzar a la siguiente ronda.







Bucaneros vs Washington



Tampa Bay que regresa a playoffs después de 14 años, enfrenta como visitante al campeón de la División Este de la Conferencia Nacional, el Washington Football Team, de acuerdo a sus expectativas, Tampa Bay pasaría a la Ronda Divisional.







Cuervos vs Titanes



Baltimore jugará contra Tenesí, con todo y Derrick Henry. Este es duelo que se presentó en la Ronda Divisional de la temporada pasada, donde Titanes ganó. Lamar Jackson no sabe aún lo que es ganar en postemporada. Un duelo muy parejo de pronóstico reservado.







Osos vs Santos



Chicago perdió en la Semana 17 ante Empacadores, pero a pesar del tropiezo logró colarse a la Ronda de Comodines. Nueva Orleans es quizá, después de Green Bay el mejor equipo de la Nacional. Definitivamente el juego está para los pupilos de Sean Payton.







Cafés vs Acereros



Cleveland y Pittsburgh completan los tres equipos de la División Norte de la Americana que lograron meterse a los playoffs, con Baltimore. Los Cafés llegan a la postemporada después de 18 años, gracias a la victoria sobre este mismo equipo de Acereros, en la Semana 17. Los del Big Ben son los favoritos, a pesar de perder cuatro de sus últimos cinco juegos.