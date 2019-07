Revelan la causa oficial de la muerte de Cameron Boyce

El médico forense confirma la versión oficial de la muerte de Cameron Boyce después de su trágico fallecimiento el 6 de julio de éste año.El informe de M.E. de Los Ángeles confirmó que la repentina muerte del actor fue debido a la epilepsia, además de dejar en claro que el joven no consumía ningún tipo de droga o alcohol, a excepción de Keppra, que es un medicamento para la epilepsia.Ahora la causa oficial de la muerte de Boyce fue usada para su certificado de disfunción, su informe dice que el joven de 20 años desarrolló epilepsia hace 3 años y tuvo varias convulsiones a lo largo de los años.Dejando de lado los ataques Cameron sufría, éste pudo salir adelante y lograr un éxito rotundo en su carrera en la televisión y en las películas en las que participó.Cameron Boyce de 20 años sufrió de una grave convulsión el 6 de julio y murió mientras dormía, según algunos medios informan, el cantante habría sido encontrado por su compañero de cuarto cuando estaba inconsciente, pero después de que los médicos llegaron él ya había muerto y no pudieron revivirlo. Fue declarado muerto momentos después en su hogar.