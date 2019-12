Revelan la existencia de un vídeo inédito de Jenni Rivera

‘Me pidió meses antes de su muerte una plática y pidió que la publicara… En algún momento se sintió en alerta, sintió en peligro su vida y decidió que hubiera una entrevista para dejar testimonio’, mencionó.

El empresario, Pepe Garza, dio a conocer que, antes de su muerte,lo buscó para tener una plática y que fuera publicada.Garza destacó que hasta ahorita sintió que era el momento de dar a conocer la entrevista. ‘Quise contribuir con algo que no estoy seguro si se sepa. Algo en mi corazón me dije, no sé por qué, pero sentí que era el momento’, concluyó.