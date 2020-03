Revelan la verdad sobre la fotos íntimas de Patty López

Escuchar Nota

“Me regresé de Rusia y me tocó ver algo que no le deseo a nadie. Se dijeron cosas de mí que no fueron ciertas“, comentó Zerón.



“En ese momento y a la distancia, creo que tanto yo como Azteca nos calentamos. Creo que Azteca pudo haberse tranquilizado y pensar qué se podía hacer conmigo, yo, en cuanto me dicen vete, me fui“, añadió Zerón.



, en donde aparecía totalmente desnuda. A partir de ahí se tachó a Omar Zerón como el responsable de hacer públicas dichas imágenes.Sin embargo, fue hasta este 2020 que el comentarista reveló todo sobre lo acontecido con su ex compañera.De las misma manera el ahora integrante de Miltimedios explicó cómo se dio su salida de la televisora mexicana.Cabe mencionar que Paty López de la Cerda concuerda en que su ex compañero no tuvo que ver con sus imágenes filtradas.Con información de Radio Fórmula