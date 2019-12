Revelan millonarias condonaciones fiscales de Calderón y Peña

Ciudad de México.- Fundar dio a conocer 12 nuevos contribuyentes a los que les fueron condonados sus créditos fiscales durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los cuales suman en total 5 mil 313.7 millones de pesos.



La empresa más afortunada fue Volkswagen de México, a la que le fueron perdonados 2 mil 452 millones de pesos al beneficiarse en 2007 y 2013 de los programas de beneficios fiscales.



Le sigue, Hewlett-Packard México, que también obtuvo dos condonaciones, en 2011 y 2013, por un monto de mil 520 millones de pesos.



Debajo de ella están las empresas Proeza y Metalsa, que pertenecen al mismo consorcio empresarial, la primero obtuvo en 2013 una condonación por 343.6 millones de pesos y la segunda, también en el mismo año, de 299 millones de pesos.



El pasado 1 de octubre, Fundar dio a conocer una primera lista de 7 mil 885 beneficiados con condonaciones fiscales en el periodo que va del 1 de enero de 2007 al 4 de mayo de 2015, luego de que tras cuatro años de litigio consiguiera que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregara la información.



Sin embargo, de esa lista estaban pendientes de conocerse la identidad de 201 contribuyentes beneficiados con 101 mil 443 millones de pesos, que mediante demandas de amparo han logrado que su información no sea divulgada.



La lista con los 12 nuevos contribuyentes fue revelada por Fundar luego que ya no existiera ninguna restricción legal y el SAT se la entregara en acatamiento a la resolución de un juez.



Además de las cuatro firmas ya mencionadas, también pertenecen a esta nueva lista: Cargill de México, con una condonación de 171 millones de pesos; International Paper Empaques Industriales de México; perdonada con 136.2 millones de pesos; Fuller Mexicana Holdings, beneficiada con 131.6 millones de pesos; así como House of Fuller, condonada con 118.3 millones de pesos.



Además, Premiere Products México, con 97.2 millones de pesos; Banco Credit Suisse México, con 34 millones de pesos; Aeronor, con 9.5 millones de pesos; Agribrands Purina México, con 326 mil pesos.