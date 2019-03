Revelan nuevas imágenes de ‘Game of Thrones’

A poco más de un mes del estreno de la octava y última temporada de Game of Thrones, la revista Entertainment Weekly publicó una serie de portadas en las que aparecen los personajes más emblemáticos de la serie de HBO.Sin tráiler oficial, las nuevas imágenes son apenas un vistazo a lo que los fanáticos podrán encontrar en el desenlace de la historia.Además de las portadas, la revista también compartió algunos stills. Uno de ellos revela una escena entre Brienne of Tarth y Ser Davos Seaworth; otro muestra a Daenerys Targaryen cambiando a Drogon por un caballo."(En esta temporada) veremos la secuencia más graciosa que he grabado para la serie, la escena más emocional y convincente que ha grabado", dijo el director David Nutter."Hay una escena en la que hay muchos personajes principales juntos que se siente como si estuvieras viendo una película de superhéroes”, agregó.