Revelan presión por Santa Lucía

Alcaldes de Municipios aledaños a la Base Aérea de Santa Lucía, algunos de Morena, acusan presiones por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para firmar un convenio de cesión de terrenos que permita la construcción del nuevo aeropuerto en ese lugar.Los Ediles de Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Teoloyucan y Nextlalpan rechazaron suscribir un acuerdo con las autoridades federales, durante una reunión encabezada por el titular de la Sedatu, Román Meyer, hace tres meses.En dicho encuentro, los Alcaldes criticaron que les pidieran firmar el convenio sin que se les compartiera el proyecto ejecutivo de la obra.Sobre dicho encuentro, la Alcaldesa de Nextlalpan, Elizabeth Mendoza, de Morena, dijo que no firmarán ningún documento hasta conocer los documentos que sustenten el Aeropuerto de Santa Lucía."A nosotros como presidentes municipales no nos han presentado el proyecto, nos dieron un convenio a firmar, ese convenio no se ha firmado."Nos mandaron un nuevo convenio por correo, pero hasta ahí, no nos han dicho nada", señaló la Edil.El Ayuntamiento de Tecámac manifestó que la posición de la Alcaldesa Mariela Gutiérrez, de Morena, es no entregar un "cheque en blanco" al Gobierno federal.Durante el encuentro, celebrado el 15 de febrero, y a pregunta de la Alcaldesa Gutiérrez, el Secretario Román Meyer admitió que todavía no contaban con el plan de la obra."Compañera, no hay proyecto ejecutivo", respondió entonces Meyer.José Alfonso Iracheta, director del Instituto Nacional del Suelo Sustentable de la Sedatu, minimizó en la reunión el alcance del convenio que estaba puesto sobre la mesa."El documento legal que le va a dar estructura a esto es el PTO (Programa Territorial Operativo), y éste es simplemente un convenio para iniciar ese plan", explicó el funcionario.Los Alcaldes rechazaron firmar el convenio e informaron que someterían el tema a consideración de sus Cabildos.A consulta de REFORMA, la Sedatu informó que han logrado acuerdos para que en próximos días se firme el convenio, que busca una coordinación con autoridades locales para elaborar el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía.