Revelan que Assange tuvo hijos con su abogada

Ciudad de México.- El fundador de Wikileaks, Julian Assange, tuvo dos hijos con una abogada en el período en que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, informó el periódico británico Mail on Sunday.



El australiano, a quien Estados Unidos quiere juzgar por espionaje, es padre de dos niños con Stella Morris, de 37 años, una abogada de origen sudafricano, según el diario sensacionalista, que aseguró que el mayor de los niños, Gabriel, tiene dos años de edad y el otro, Max, un año.



El periódico publicó fotos de Assange con sus hijos, así como una entrevista con Morris, quien relata que ella se enamoró del fundador de Wikileaks hace cinco años, y que la pareja planea casarse.



La abogada decidió revelar la existencia de los niños, Gabriel y Max, porque "teme que la vida de Assange estará en peligro si permanece en Belmarsh", la prisión de alta seguridad de Londres donde está actualmente detenido debido a la nueva pandemia de coronavirus, señaló el diario.



La justicia británica se negó a fines de marzo a liberar a Assange bajo control judicial, alegando que había "razones serias para pensar" que podría no aparecer a futuras convocatorias.



En Twitter, Wikileaks señaló que la pareja de Assange, "madre de dos niños pequeños, insta al gobierno del Reino Unido a liberarlo a él y a otros prisioneros mientras el #coronavirus está causando estragos en las cárceles".



La justicia británica ha suspendido hasta el 18 de mayo el examen de la solicitud de extradición del fundador de Wikileaks hacia Estados Unidos, país que pretende procesarlo por la publicación de una gran cantidad de documentos confidenciales.



Según el periódico británico, Assange y su abogada comenzaron su relación en 2015, cuando ella visitó a su cliente en la embajada, y el primer niño fue concebido al año siguiente.



Assange incluso acompañó el nacimiento en Londres de los dos niños por video, y pudo ver al mayor, Gabriel, dentro de la embajada donde lo habían llevado en secreto, agregó el periódico.



Los dos niños son ciudadanos británicos y ya han visitado a su padre en prisión, apuntó el Mail on Sunday.



Estados Unidos acusa a Assange de haber puesto en peligro fuentes de sus servicios de inteligencia, después que Wikileaks publicó más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, especialmente en Irak y Afganistán.



Por su parte, los abogados de Assange denuncian un procedimiento político basado en "mentiras".



Assange fue arrestado en abril de 2019 después de siete años de reclusión en la embajada ecuatoriana en Londres, donde se refugió por temor a la extradición a Estados Unidos.