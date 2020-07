Revelan que existe una habitación oculta en casa de ‘Los Simpson’, ¿cómo es?

Escuchar Nota

Los Simpson son una de las series más icónicas, tras 31 temporadas, la aparición de varios famosos en ella y las predicciones que supuestamente se han cumplido, la familia amarilla ha logrado cautivar a más de uno.Y quien ha investigado un poco más sobre esto es el diseñador de interiores Iñaki Aliste Lizarralde, quien se ha dedicado a crear planos de las casas de películas y series como Psicosis, Los Picapiedra, Man Men y Frasier.En esta ocasión el diseñador centro su atención en Los Simpson y para poder recrear la casa ubicada en Springfield, Iñaki se dio a la tarea de ver todos los capítulos de la serie para así crear bocetos y tomar nota de cada detalle que contiene la casa de los personajes amarillos.Lo que se conoce de la casa es que tiene un patio, un pequeño recibidor que se encuentra ubicado frente a unas escaleras que dirigen hacia los cuartos, también están la cocina, el comedor y por supuesto la sala, uno de los lugares favoritos de Homero.En la parte superior se encuentran las habitaciones, una para Homero y Marge, luego una para Maggie, la de Lisa está frente a la de su hermana menor y finalmente está la de Bart y dos baños, peroEn un episodio,. Tras una investigación de Aliste, él menciona que existen varios sitios dentro de la casa que aparecen muy pocas veces en la serie, por lo que cualquiera de ellos podría ser la habitación que menciona Marge.Uno de ellos es el garage, que, aunque sabemos que existe, no se sabe con exactitud como luce, razón por la que el diseñador decidió dibujar un bar, ya que en un capítulo Homero abre uno en este lugar de la casa.Por otra parteÉl menciona que una de las zonas menos mostradas en la serie y que por lo tanto es todo un misterio es la sala que está en la planta baja, justo al fondo a la derecha. Una de las habitaciones que le costó trabajo a Aliste colocar en su croquis.Y eso no es todo ya que Tovar también menciona que existe un baño que no se sabe bien cómo luce y el secreto que podría ocultar, lo único que se sabe es que está al lado de la cocina y aunque nunca ha aparecido en la serie.Así que sí existe una habitación oculta en la casa, aunque muchos aseguran que podría ser más que una, pero simplemente no se sabe con certeza cómo luce.Información de Milenio.