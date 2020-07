Revelan que maestros de Michoacán ganan más que AMLO; cobran hasta 91 mil la quincena

Escuchar Nota

“Sobre todo para conocer si los trabajadores realmente están devengando su salario con funciones y resultados equivalentes al ingreso que reciben”, resaltó la SEE.

(111 mil 933.92 pesos mensuales netos) y el triple que el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo (73 mil 162 pesos al mes netos). En conjunto, le cuestan al erario más de 900 millones de pesos anuales.De acuerdo con un documento solicitado a través de Acceso a la Información, 7 mil 250 trabajadores de la educación de Michoacán perciben un salario mayor a los 40 mil pesos mensuales. En esa listaSegún la información facilitada por la(SEE), los profesores H.C. y A.S., ambos de la región de Lázaro Cárdenas, reciben al año 2 millones 193 mil 229.04 y 2 millones 90 mil 538.59 pesos, respectivamente.El que menos gana de ese grupo de 619 docentes es F.A., con una percepción anual de un millón 756 mil pesos o 41 mil 698 pesos a la quincena.En un comparativo, los 4 mil 915 millones 415 mil 206.89 pesos al año que perciben los 7 mil 250 docentes de ese listado,. El Poder Legislativo recibió 800 millones 986 mil 665 pesos. El Poder Judicial tiene destinados mil 438 millones 592 mil 600 pesos.Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública recibió 3 mil 475 millones de pesos y la Fiscalía General del Estado (FGE), mil 475 millones, mientras que a la Secretaría de Salud se le asignaron 4 mil 231 millones de pesos.El grueso de los trabajadores de la educación en Michoacán perciben salarios que oscilan entre 8 mil y 12 mil pesos al mes, según el tabulador de la Secretaría de Educación en el estado. Sin embargo,La mayoría de los maestros que están en ese listado. Eso ha hecho que legal y laboralmente, a esos docentes no se les pueda reducir su salario ni prestaciones, como lo establece la Ley Federal del Trabajo.En ese listado nominal, inclusoLas fuentes consultadas informaron que en estos casos los docentes no se han querido jubilar para que no disminuyan sus ingresos.Consultada al respecto, la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán confirmó que las percepciones de los trabajadores son derechos adquiridos en lo individual y como gremio. Reiteró queLa dependencia estatal consideró que por el paso del tiempo y la experiencia, es normal que los trabajadores de la educación incrementen sus ingresos, “pero”.Enfatizó que por ello, ha girado instrucciones de revisar a detalle, en coordinación con la, la composición de los ingresos de los trabajadores con sueldos superiores, incluso a los del Presidente de la República.Ello, dijo, a fin de“Nuestro salario, por ello, se consigue por el mérito, pero se mantiene a base de resultados”, sostuvo a EL UNIVERSAL la Secretaría de Educación estatal y aclaró que la mayoría de los trabajadores de la educación son mujeres y hombres comprometidos con la noble causa de llevar a los niños los servicios educativos y dotarlos de herramientas y conocimientos útiles para su vida y desarrollo.