Revelan reforma de Biden que otorgaría ciudadanía a indocumentados y facilitaría la reunión familiar

“Es su visión de cómo debe cambiarse el sistema de inmigración… y abre la discusión sobre inmigración después de los últimos cuatro años”, dijo una de las asesoras enfocada a asuntos migratorios. “Crea el camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes indocumentados con estatus temporal de entre tres y cinco años hasta que puedan obtener la ciudadanía”.

“Desaparecerá la regla de tres y 10 años que prohíbe a los inmigrantes, es una pena por estar en el país, le prohíbe volver durante tres a 10 años”, especificó la asesora.

Ladel presidente Joe Biden será presentada este jueves en el Congreso y, de aprobarse, permitiráEl primer día de su gobierno, el presidente Biden dio a conocer los lineamientos general del proyecto(“Ley de Ciudadanía de EE.UU. del 2021”), que también aumentará algunas visas laborales, así como el programa Visas de la Diversidad, que pasaría de 50 mil a 80 mil.Agregó que los “dreamers” y quienes tengan TPS al 1 de enero de 2017, así como los trabajadores agrícolas que demuestren historial laboral podrán obtener directamente la “green card”. Los detalles de todos los beneficios no fueron adelantados.La funcionaria de la Casa Blanca fue enfática:. Eso en referencia a los requisitos de elegibilidad que incluyen problemas legales, entre otros.También se indicó que cualquier persona que haya entrado a los EU sin documentos después del 1 de enero de 2021 no será elegible a la ciudadanía, aunque no se precisó si habrá otras condicionantes de tiempo para quienes lleven menos de 10 años en el país.Uno de los cambios más significativos sería la, queEl proyecto del presidente Biden enfocará la, para evitar el tráfico de personas, drogas y armas.Otro funcionario indicó que, pero sin descuidar los aspectos de seguridad pública, por lo que la reforma abriría el camino para establecer programas que ayuden aTambién hay un enfoque especial en tribunales migratorios, para contratar más jueces, personal especializado, adquirir mayor tecnología e implementar programas de orientación legal.Un cambio importante será el incremento de sanciones a quienes contraten a inmigrantes indocumentados, además de buscar establecer un equipo de trabajo con sindicatos y empleadores para el sistema E-Verify.