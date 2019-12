Revelan sobornos a Papas mientras excardenal era acusado de abuso sexual

Washington.- El excardenal estadunidense Theodore McCarrick envió cheques de miles de dólares a dirigentes religiosos, como los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, mientras enfrentaba acusaciones por agresiones sexuales.



Una investigación de The Wahington Post reveló que McCarrick otorgó sobornos por más de 600 mil dólares durante 20 años a más de 100 encargados de las investigaciones en su contra, un proceso que culminó hasta 2019 cuando fue declarado culpable y excomulgado por acosar sexualmente a un monaguillo en la década de 1970.



El medio estadunidense accedió a los registros financieros que demuestran el envío de cheques a clérigos y otros miembros de la comunidad eclesiástica en el Vaticano, pero aún no se tienen declaraciones de los representantes de los pontífices involucrados.



La investigación demostró que Juan Pablo II recibió 90 mil dólares entre 2001 y 2005, mientras que a Benedicto XVI se le envió una suma de 291 mil dólares en 2005 por parte de donaciones recabadas por el excardenal y de un fondo especial del Arzobispado de Washington.



En respuesta a la investigación de The Washington Post, un vocero del Vaticano informó que el dinero enviado por McCarrick era un simple gesto de amabilidad por parte del excardenal y que los cheques eran enviados directamente a obras de caridad.



McCarrick fue arzobispo de Washington entre 2001 y 2006 y se retiró a los 75 años, pero las acusaciones en su contra por acoso sexual siguieron vigentes hasta que el papa Francisco aceptó su renuncia del Colegio de Cardenales en julio de 2018 y fue expulsado definitivamente del sacerdocio a principios de 2019.







