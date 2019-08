Revelan suicidio por ahorcamiento de Epstein

Los resultados oficiales de una autopsia mostraron que el multimillonario Jeffrey Epstein se suicidó en su celda de Manhattan, informó hoy la oficina del médico forense de la ciudad, determinando que la causa de la muerte fue el suicidio por ahorcamiento.La determinación se produjo seis días después de que Epstein, de 66 años, fue encontrado muerto en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde estaba en espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual.Los guardias en sus rondas matutinas encontraron Epstein alrededor de las 6:30 am del sábado, dijeron funcionarios de la prisión. Parecía haber atado una sábana a la parte superior de un conjunto de literas, luego se arrodilló hacia el piso con la fuerza suficiente para romperle varios huesos en el cuello, dijeron las autoridades.Su suicidio se produjo después de que parecía haber hecho otro intento de suicidarse a fines de julio, y días después de que el personal de la prisión le recomendara que lo retiraran de la vigilancia del suicidio y regresara al ala especial en la que estaba alojado.El pasado 23 de julio, el personal de la cárcel halló a Epstein inconsciente en su celda con marcas en su cuello, sin que pudieran reanimarlo.Los dos guardias de seguridad de la cárcel que estaban encargados de vigilar la celda de Epstein se durmieron y falsificaron el registro para encubrir su error, según indicó el diario The New York Times.La muerte de Epstein está siendo investigada tanto por el FBI como por el Departamento de Justicia, cuyo titular, William Barr, ya adelantó que hubo "irregularidades" en la cárcel y que habrá "rendición de cuentas".Con información de Milenio