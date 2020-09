Revelan supuesta petición de matrimonio de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Escuchar Nota

“La fiesta fue organizada por Georgina para que Cristiano se reuniera con su entorno. En un arrebato, Cristiano le pide matrimonio a Georgina. Al ver la maravillosa fiesta que le había preparado, él le pidió matrimonio y ella dijo ‘sí’”.

“Cristiano se compró en un terreno por 8 millones de euros. Georgina lo visita todos los meses y será la casa a la que irán cuando se retire del futbol. Está valorada en 20 millones de euros”.

, equipo al que llegó en 2018 y con quien ya tiene dos títulos de la Serie A y uno de la Supercopa de Italia.El jugador luso no solo se encuentra bien en su vida profesional sino también en lo personal, puespara el programa Socialité de Mediaset que, pues además relató como fue este momento.Este rumor que ha estado en boga por varias semanas luego de que la modelo compartiera una imagen junto al jugador de la Juventus en la que escribió "yes" (sí) tras una cena romántica junto a amigos del jugador.De acuerdo a lo dicho por el periodista, fue la misma modelo quien organizó todo, pues; ahí,le pidió matrimonio.En ese momento no estaban presentes los familiares de Cristiano ni Georgina, por lo que más adelante; además mencionó que no hay fecha para la boda.Por último, el periodista aseguró que, por lo que compró un terreno en el que vivirá junto a sus hijos y Georgina una vez que decida colgar los botines.