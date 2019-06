Revelan tráiler final de tercera temporada de ‘Stranger Things’

Once, Will, Dostin y Mike regresarán a las pantallas del servicio de streaming este 4 de julio y para hacer la espera menos larga, Netflix ha dado a conocer el tráiler final de Stranger Things, en donde se cuenta parte de la trama de la serie de televisión.En los primeros segundos del tráiler, el monstruo sombra ha regresado a Hawkins y su aparición se da a conocer cuando Once se pone una venda en los ojos."No tiene sentido, cerré el portal", dice Once, luego de una escena en la que el monstruo sombra dice que uno de ellos lo dejó entrar y ahora lo dejarán quedarse en Hawkins.En el adelanto, Will dice que probablemente alguien tiene que ser el nuevo huesped del monstruo sombra para que pueda apoderarse de la ciudad.Mientras esto ocurre, Billy, el joven malvado y hermano de Max en la temporada anterior, observa lo que parece ser el monstruo sombra.En el tráiler también se logra ver que el monstruo está planeando algo, pero como en cada temporada, el equipo de amigos se unirá para frustrar sus planes."Acabaremos contigo, acabaremos con tus amigos y acabaremos con todos", dice una voz en el tráiler.En las últimas escenas, el avance nos revela lo que puede ser el próximo enemigo de la tercera temporada, así como el papel que tendrán los padres de los jóvenes de Stranger Things.