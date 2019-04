Revelan video de Alan García minutos antes de suicidarse

El video difundido por @Cuarto_Poder muestra claramente que Alan García tenía planeado su suicidio, tenía planeado evadir la justicia, tenía una carta de despedida lista, tenía un ego colosal, tenía su arma al lado cuando lo detuvieron.#ElPoderDeLosHechos pic.twitter.com/GWUqV6SrzE — Dos Dedos de Frente (@dosdedosfrente) 22 de abril de 2019

El expresidente peruano Alan García tenía un revolver en un bolsillo cuando el pasado miércoles recibió al fiscal y los policías que iban a detenerlo por un presunto caso de corrupción de Odebrecht en una acción que terminó en su suicidio, según imágenes mostradas por la televisión peruana.El programa periodístico Cuarto Poder, de la cadena local América Televisión, reveló el domingo un vídeo de la intervención fiscal y policial en la casa de García, quien era investigado por presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.En las imágenes, que no tienen audio, se ve cómo el expresidente habla con los agentes y el fiscal desde el rellano de una escalera de su casa y luego sube rápidamente las gradas hacia su habitación mientras porta un revolver en la mano.El comandante general de la Policía Nacional, José Lavalle, señaló al programa que García preguntó varias veces si se trataba de su detención y subió las gradas cuando vio que un policía se acercaba.En los últimos momentos de las imágenes, que muestran a García vestido totalmente con ropa oscura, se ve cómo el exgobernante sacó un revólver del bolsillo derecho de su pantalón y lo portó de manera visible en la mano.Según el relato de los sucesos posteriores, el agente que subió tras él encontró cerrada la puerta de su habitación y los policías escucharon que el exgobernante hablaba con una persona no identificada por teléfono.Poco después, a las 06:31 horas locales, se escuchó un disparo y los agentes que entraron en la habitación por un balcón encontraron a García mal herido, pero aún con vida, por lo que lo trasladaron al hospital del distrito limeño de Miraflores, donde murió unas tres horas después.“Aca lo que tenemos que decir es que la policía actuó con cautela; la cautela de la policía, la intervención correcta, siguiendo los procedimientos, ha tenido como consecuencia que no haya un daño mayor”, aseguró Lavalle.Escribió carta de despedida desde semanas antes del suicidioEl domingo, la exministra Nidia Vilchez también reveló que García escribió su carta de despedida semanas antes y se la entregó a su secretario personal, Ricardo Pinedo.En la misiva, García afirmó que no tenía que sufrir “la injusticia” de ser detenido por presuntos actos de corrupción y que cumplió con su misión como político y gobernante de su país.“Lo que nosotros sabemos, ya por la carta que él deja, es que él preparó o se preparó para afrontar a quienes querían hacer un circo con una detención. Esa carta no la escribió el día anterior, esa carta tiene varias semanas atrás”, señaló Vilchez en una entrevista publicada por el diario Correo.A pesar de que indicó que no tiene “la fecha o el tiempo” exacto en que fue escrita, la exministra de García agregó que la familia del exgobernante desconocía la existencia de la misiva, que fue leída durante su velorio por su hija Lucía García Nores.“No tengo la fecha o el tiempo. El secretario personal sabrá en qué momento se la entregaron a él porque ha sido depositario de esta carta”, sostuvo.En una columna de opinión también publicada este domingo en el diario Perú21, el periodista Beto Ortiz, quien es amigo de la hija mayor del exgobernante, Carla García Buscaglia, aseguró que García escribió la carta hace cinco meses y se la entregó a su secretario personal, Ricardo Pinedo.“He visto a otros desfilar esposados, guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene porqué sufrir esas injusticias y circos, por eso le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones, a mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse”, señaló.El exgobernante también aseguró que “no hubo ni habrá cuentas, ni sobornos, ni riqueza, la historia tiene más valor que cualquier riqueza material” y que no tenía “porqué aceptar vejámenes”.Según Vílchez, García les dijo a sus más cercanos seguidores que “jamás dejaría que mancillen la función de quien habría, como él, asumido la presidencia”.La exministra agregó que los dirigentes apristas exigen que se muestre el video del momento en que ingresa el Ministerio Público y la Policía Nacional a la casa de García para saber si “se cumplió el protocolo”.El presidente de Perú, Martín Vizcarra, también rechazó que se pretenda vincular al Ejecutivo con el suicidio, ya que seguidores de García afirmaron durante su velatorio que el Gobierno, los fiscales y la prensa de investigación presionaron al exmandatario hasta llevarlo a su fatal decisión.Vizcarra aseguró que es “perfectamente falso” que el Ejecutivo haya tenido alguna intervención en este caso y recordó que el Poder Judicial y el Ministerio Público son autónomos en Perú.Los restos de Alan García fueran cremados este viernes en un cementerio de Lima, en una ceremonia privada en la que solo participaron sus familiares y dirigentes políticos cercanos.