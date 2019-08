Revelan video del asalto a la Casa de Moneda

@VILLALVAZO13 hola Alex te comparto el video de hoy, paso en reforma 231 cerca de BMV frente a 222#hijosdelachingada pic.twitter.com/gmpvaFtuwe — Victor Samuel Flores (@Vic_Sam_Flo) 6 de agosto de 2019

La mañana de hoy, un grupo de sujetos entró al edificio de la Casa de Moneda y asaltó las instalaciones. El grupo se llevó un botín aún no cuantificado.En tanto, en redes sociales circula un video de una cámara de vigilancia, en el cual captó el momento de un asalto a una persona. En él, es posible apreciar a dos sujetos que forcejean a la entrada el edificio de Avenida Paseo de la Reforma número 231, en la Ciudad de México.Desde el extremo izquierdo de la pantalla es posible ver a una pareja de personas que luchan entre ellos. Poco después uno de ellos cae al piso y después se levanta.Posteriormente el sujeto que cayó logra entrar al edificio y desaparece de la vista de la imagen. Las imágenes están fechadas el día de hoy, 6 de agosto y sucedieron a las 11:46 de la mañana. Esto se trataría de un asalto a una persona, posterior al atraco a la Casa de Moneda y a unos pasos de la Bolsa Mexicana de Valores, destaca el reportero Carlos Jiménez.Hasta el momento, las autoridades no han precisado el botín que hayan conseguido los ladrones de la Casa de Moneda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha detallado la cantidad de dinero sustraída. De acuerdo al reporte de Milenio Televisión, los sujetos se llevaron varios centenarios de oro y relojes de colección.