Revelará identidad acusador de Spacey

El hombre que demandó a Kevin Spacey por agresión sexual deberá revelar su identidad, pero únicamente al actor, reportó The Blast.De acuerdo a documentos judiciales, un juez determinó que el presunto afectado deberá revelar su verdadera identidad, además de nombre completo al equipo legal del actor de House of Cards."Ambas partes continuarán defendiéndose de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo de protección estipulada más integral que aborde las necesidades e intereses de cada uno."A menos que el Tribunal lo ordene de otra forma, el nombre del demandante no puede ser divulgado en una presentación pública ante este, mientras que el nombre del demandante haya sido designado como confidencial", señalan los textos legales.La presunta agresión ocurrió en 2016.